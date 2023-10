Incidente Frecce Tricolori, padre bimba morta vuole incontrare pilota

I genitori di Laura, la bimba di 5 anni rimasta vittima dell’incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori precipitato al suolo vicino all'aeroporto di Caselle, lo scorso 16 settembre, hanno intenzione di incontrare Oscar Del Dò, il pilota dell'aereo Pony 4, indagato per disastro e omicidio colposo. "Abbiamo espresso il desiderio di incontrarlo" ha dichiarato Paolo Origliasso in un'intervista su La Repubblica. Ma ancora non sanno cosa gli diranno. "Le parole verranno da sé, quando lo vedremo" afferma l'uomo. “Per le nostre ferite non può esserci una cura”. Intanto la procura di Ivrea è al lavoro per far luce sulle cause della tragedia.