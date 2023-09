Frecce Tricolori, dopo l'incidente annullate le esibizioni a Pisa

Dopo il tragico incidente della Freccia Tricolore che sabato scorso è costato la vita a una bambina di cinque anni, la piccola Laura Origliasso, il sindaco di Pisa Michele Conti vuole uno stop. Ha chiesto infatti all'Aeronautica militare di "rinviare alla prossima primavera l'appuntamento del Pisa Air show come prima manifestazione del calendario 2024": l'evento è in programma domenica primo ottobre. Lo rende noto l'amministrazione comunale pisana. "Considerato quanto accaduto a Torino - afferma Conti - ed esprimendo le condoglianze alla famiglia della bambina scomparsa per una tragica fatalità, ho ritenuto non vi fossero le condizioni per vivere in serenità questo appuntamento che per Pisa è sempre stato di festa e grande partecipazione, come attestano da sempre i profondi legami di amicizia con l'Aeronautica militare e con le stesse Frecce tricolori". Questa mattina lo stop al volo anche a Taranto. Mentre per quanto riguarda Trento e Bolzano, il programma stabilito fra sabato e lunedì sarà stravolto: un sorvolo senza esibizione acrobatica. Nei giorni scorsi è stata aperta un’inchiesta per disastro e omicidio colposo. L'ipotesi che l'incidente sia stato provocato da un bird strike - l'impatto con uno stormo di uccelli - sembra quella principale.