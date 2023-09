Sadhguru a Milano, chi è il guru indiano amato dalle star americane

Induista con una grande passione per i viaggi in moto, vanta milioni di seguaci in tutto il mondo, un grande seguito sui social e la stima di molte celebrità di Hollywood ascolta articolo

Sadhguru arriva in Italia. Il mistico indiano sarà a Milano domenica 1 ottobre all’Allianz Cloud Arena dove mediterà insieme a circa cinquemila persone. Induista con una grande passione per i viaggi in moto, vanta milioni di seguaci in tutto il mondo, un grande seguito sui social e la stima di molte star americane tra cui Will Smith e Matthew McConaughey. Non è la prima volta che il guru fa tappa in Italia: nell'aprile del 2022 incontrò infatti il leader di Forza Italia Antonio Tajani.

Chi è Sadhguru Jaggi Vasudev, comunemente conosciuto col nome Sadhguru, è uno dei più popolari guru indiani contemporanei ed è molto noto in Occidente dove organizza eventi molto partecipati che contribuiscono a mantenere l'Isha Foundation, organizzazione no-profit che offre programmi yoga ed è coinvolta in varie attività di sviluppo sociale e comunitario. Nato a Mysore, nello stato del Karnataka, nel 1957, non ha ricevuto un'educazione spirituale. Suo padre era un oftalmologo che lavorava presso le ferrovie indiane e quindi la sua famiglia era abituata a viaggiare spesso. Nel 1973 si è laureato all'Università di Mysore in letteratura inglese. Dopo la laurea ha fatto diversi lavori fondando alcune imprese tra cui una fattoria di pollame, una fornace e un'impresa edile. leggi anche Matthew McConaughey con "The Art of Livin" si trasforma in guru

La prima esperienza spirituale e la fondazione della Isha Foundation Sadhguru ha spiegato in diverse interviste di aver avuto la sua prima vera esperienza mistica a 25 anni, nel 1982, dopo che era salito in moto su una collina vicina a Mysore. "Per la prima volta non sapevo cos’ero io e cosa non ero io, all’improvviso ero ovunque, la roccia su cui ero seduto, l’aria e l’atmosfera intorno a me, ero esploso in ogni cosa. Quando sono uscito da quello stato pensavo fossero passati dieci o quindici minuti, ma erano passate più di quattro ore", ha raccontato in un Ted Talk del 2009. Poco dopo ha deciso di abbandonare la sua attività commerciale e dedicarsi ai viaggi e alla meditazione. Dopo un anno ha iniziato a insegnare yoga gratuitamente e a farsi conoscere in tutta l’India e all’estero. Nel 1992 ha fondato la Isha Foundation. La popolarità di Sadhguru è cresciuta moltissimo negli anni anche grazie alla pubblicazione di decine di libri sulla meditazione e sullo yoga fra cui il bestseller "La gioia è alla portata di tutti. La via dello yoga". Nel corso degli anni Sadhguru è stato invitato a parlare a eventi di importanti società e organizzazioni internazionali, fra cui le Nazioni Unite, Google, Microsoft India, la Banca Mondiale e per tre volte al World Economic Forum. Negli ultimi anni si è avvicinato anche alla causa ambientalista creando il movimento #SaveSoil. leggi anche Lo scrittore indiano Pankaj Mishra: “Modi è come Mussolini"