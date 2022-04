Venerdì primo aprile, il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha incontrato a Roma Sadhguru, mistico e yogi indiano molto conosciuto che sta compiendo un viaggio di 100 giorni in motocicletta per sensibilizzare il mondo sul tema della desertificazione e del cambiamento climatico. Nei giorni scorsi aveva spiegato così i motivi che lo portano ad attraversare 26 Paesi: "Non sono scienziato, non sono un ambientalista. Appartengo alla terra e so che c'è una crisi del suolo. Così sono partito dall'India per incontrare capi di Stato, politici, leader, scienziati e influencer. Vorrei capissero che non possiamo affrontare il cambiamento climatico senza considerare la salute del suolo e, se vogliamo dare una svolta significativa entro i prossimi 10-15 anni, dobbiamo affrontare questo problema, ora".