Incidente nell'Avellinese, un morto e bimba gravemente ferita

Cronaca

La stagione estiva si avvicina e con essa anche le vacanze. Per tutti i bambini alti fino a un metro e mezzo, indipendentemente dall’età, è obbligatorio viaggiare in macchina sul seggiolino per evitare di incorrere in sanzioni ai sensi dell’articolo 172 del Codice della Strada e per rispettare le regole di sicurezza. Dall'autunno 2019 c'è l'obbligo di dispositivi antiabbandono per tutti i bimbi fino ai 4 anni