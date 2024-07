Cadavere in avanzato stato di decomposizione in parco Ancona

Il corpo mummificato di una persona, della quale non si conosce ancora l'identità, è stato rinvenuto questo pomeriggio in una strada del Parco del Cardeto, ad Ancona. Il cadavere era appoggiato su un materasso, in mezzo ad altri giacigli di fortuna, all'interno di una struttura fatiscente che, fino a diversi anni fa, ospitava la caserma della polizia scientifica. A dare l'allarme sono stati alcuni operai, che avrebbero dovuto mettere in sicurezza l'edificio, più volte presa di mira da vandali, tanto che nel tempo alcun ingressi sono stati murati. Sono in corso i rilievi e gli accertamenti da parte della scientifica per risalire all'identità della persona che, secondo una prima ispezione del medico legale, sarebbe morta da diverse settimane. I resti sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona.