Meteo, l’anticiclone Apollo sull'Italia : caldo al Centro-Nord

La giornata di domani sarà contraddistinta da un cielo un po' più nuvoloso al Nord, in Toscana e in Sardegna a causa del passaggio. Per il resto condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo una certa instabilità sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Apollo resta sulla Penisola anche nei primi giorni di ottobre, con temperature calde