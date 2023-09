Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 settembre: rassegna stampa

Due i temi sulle prime pagine dei quotidiani. In primis, la tragedia di Caselle con un aereo delle Frecce Tricolori che precipita e centra un'auto. Il pilota costretto a buttarsi, muore bimba di 5 anni, feriti genitori e fratello. In secondo luogo, il tema migranti: Lampedusa scende in piazza per manifestare contro l'ipotesi tendopoli. Sui giornali sportivi spazio al 5-1 dell'Inter al Milan e al 3-1 della Juventus alla Lazio