Calano ancora le domande di accesso ai corsi di Laurea di Scienze Infermieristiche e in alcuni Atenei, per la prima volta, non raggiungono nemmeno il numero di posti a bando. La riduzione media è del -10% rispetto allo scorso anno accademico: -12,6% al Nord, -15% al Centro e -5,7% al Sud. E in Italia mancano 65mila infermieri

