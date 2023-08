Terni, rissa sfiorata tra sindaco e consigliere in consiglio comunale

Rissa sfiorata durante il Consiglio comunale di Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fratelli d'Italia, in particolare col capogruppo Marco Celestino Cecconi. Dopo un acceso diverbio, il primo cittadino ha lasciato la sua postazione per andare verso il consigliere, ma è stato fermato dagli agenti di polizia presenti. La seduta è stata sospesa e poi è ricominciata, arrivando alla conclusione dei lavori.

Il diverbio ha avuto origine da un botta e risposta sui conti comunali tra Bandecchi e il consigliere Orlando Masselli, già suo sfidante alla guida di Palazzo Spada. Il sindaco ha più volte ripetuto a Masselli di "vergognarsi nel dire che oggi servono i soldi", ricordandogli che era stato l'ultimo assessore al bilancio prima dell'arrivo dell'attuale maggioranza. Il primo cittadino ha poi detto a Masselli di smettere di ridere, "altrimenti gli volano via tutti i denti dalla bocca". Dopo questa frase è intervenuto anche Cecconi, richiamando animatamente il sindaco a usare espressioni più consone. A questo punto la situazione è sfuggita di mano con Bandecchi che ha lasciato la sua postazione per andare verso il consigliere, travolgendo anche una sedia. Per fermarlo c'è voluto il tempestivo intervento degli agenti di polizia che lo hanno accompagnato fuori dall'aula consiliare.

Seduta conclusa

Dopo l'episodio, i lavori sono ripresi per poi concludersi regolarmente. In aula sono tornati sia Bandecchi sia tutti i consiglieri che erano presenti in precedenza. Il vice sindaco Riccardo Corridore, prendendo la parola, ha commentato l'accaduto: "È stato un esempio negativo che non dovrà ripetersi", ha detto Corridore sottolineando che "dai consiglieri di FdI c'è una continua provocazione". Nel corso della seduta ha ripreso la parola anche lo stesso Bandecchi, non facendo cenno all'accaduto, ma parlando dell'assunzione di nuovi agenti della polizia locale che l'amministrazione intende fare. Al termine dei lavori tutti i rappresentanti dei partiti di minoranza hanno chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, per parlare di quanto accaduto.