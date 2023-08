Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il 22 agosto si è spento, dopo una lunga malattia, Toto Cutugno. Il cantautore, con i suoi brani che hanno accompagnato le vite di diverse generazioni, è stato il portavoce dell'italianità in tutto il mondo.

Due questioni hanno sollevato polemiche nei giorni scorsi. Da una parte, le dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, comandante dell’istituto geografico militare di Firenze, contenute nel suo saggio "Il mondo al contrario"; dall'altra il gesto del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dopo la vittoria ai campionati mondiali della squadra contro l’Inghilterra nei confronti di una calciatrice, che gli è costato l'apertura da parte della Fifa di un procedimento disciplinare.

Mentre continuano gli scontri tra Russia e Ucraina, è stata diffusa la notizia della morte del leader del Gruppo Wagner Evgenij Prigozhin che lo scorso giugno aveva guidato la marcia su Mosca, conclusasi poi con un dietrofront.

Oltreoceano, Donald Trump è stato incriminato in Georgia. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato formalmente arrestato e detenuto per pochi minuti nel carcere di Atlanta per 13 capi di imputazione, nel procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Ha postato la sua foto online.

L'Ecuador, attraverso un referendum, si schiera a sostegno dell'Amazzonia, proprio mentre sbarcava sulla Luna la quarta nazione al mondo con il successo della missione Chandrayaan-3.

Infine, il cinema. E’ uscito questa settimana l’atteso Oppenheimer, biopic sullo scienziato padre della bomba atomica.

