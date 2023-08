Calcio, la Fifa apre un procedimento disciplinare contro Rubiales

Secondo la Federazione internazionale il bacio in bocca non consensuale alla giocatrice della Spagna campione del mondo Hermoso, durante la premiazione a Sydney, ha violato le norme di fair play e integrità ascolta articolo

La Fifa ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presidente della Federazione Calcistica spagnola, Luis Rubiales, a seguito del bacio non consensuale sulle labbra dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei campionati mondiali a Sydney vinto dalle giocatrici iberiche. Il comitato disciplinare, che ha comunicato l'apertura del procedimento al n.1 della Rfef, contesta la violazione delle norme della Federazione su "fair play, lealtà e integrità".

La nota della Fifa: "Informato Rubiales sull'avvio della procedura disciplinare" "La Commissione disciplinare della Fifa", si legge in una nota, "ha informato Rubiales dell'avvio di una procedura disciplinare in relazione a quanto accaduto alla finale del 20 agosto". "I fatti", viene spiegato, "potrebbero costituire una violazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 del codice disciplinare della Fifa". La federazione mondiale ha comunicato che fornirà ulteriori informazioni sono quando sarà stata presa "una decisione definitiva" e ha ribadito il suo "incessante impegno per il rispetto dell'integrità di tutti gli individui e la forte condanna per ogni comportamento che violi questo principio". leggi anche Spagna, anche la calciatrice Hermoso e chiede sanzioni per Rubiales

Rubiales non pensa a dimettersi: "Ho la coscienza tranquilla" Secondo quanto fa sapere il quotidiano El Español, alla viglia dell'assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola Rubiales avrebbe detto alla ristretta cerchia dei suoi collaboratori : "Sono forte e ho la coscienza tranquilla". Parole che vengono interpretate come la volontà di difendersi sino alla fine, escludendo quindi l'ipotesi di dimissioni. Semmai sembra che la sua speranza sia cavarsela con qualche mese di sospensione dell'incarico. Ad ogni modo, quello di ieri, il 46esimo, è stato uno dei peggiori compleanni della sua vita, senza torta o brindisi. Diversi media spagnoli raccontano che Rubiales è rimasto chiuso nel suo ufficio tutto il giorno, continuando a sperare in un intervento a suo favore della giocatrice Jenni Hermoso. In serata, invece la doccia fredda: la campionessa del mondo non solo non l'ha assolto, ma anzi, rompendo il silenzio, ha chiesto "misure esemplari" nei suoi confronti. Ma Rubiales insiste ripetendo a tutti di essere convinto di "non aver fatto nulla di male". leggi anche Spagna, bufera su Rubiales dopo il bacio: chieste le sue dimissioni

Media spagnoli: "Federazione fece pressione su Hermoso per video di scuse con Rubiales" Intanto emergono nuovi dettagli sui tentativi che fece la Federazione per convincere Hermoso a registrare il video di scuse insieme a Rublales: il quotidiano El Mundo Deportivo fa sapere che le pressioni furono fatte anche sulla capitana della Nazionale, Ivana Andrés. La parola quindi all'assemblea straordinaria di domani. La soluzione su cui starebbe lavorando il Comitato etico della Federazione sarebbe una sospensione di Rubiales dalla sua carica per un periodo che vada tra i due e i sei mesi. La speranza dei vertici federali è che questa sanzione possa essere giudicata adeguata dal CSD, il Consiglio Superiore dello Sport, l'organismo amministrativo che fa capo al governo. Tuttavia, questa ipotesi appare remota, visto che ormai gran parte della società spagnola, non solo la politica, chiede a gran voce che Rubiales si dimetta. leggi anche Olga Carmona, dopo gol decisivo ai Mondiali scopre la morte del padre

Hermoso ironizza tatuandosi frase: "Non c'è estate senza bacio" Durante le vacanze che sta passando con le sue colleghe campionesse del mondo, Jenni Hermoso ha ironizzato sui social sullo scandalo che sta sconvolgendo i vertici della Federazione del calcio spagnolo. Ha infatti postato su Instagram una foto in cui mostra una sorta di tatuaggio falso, una decalcomania sulla sua gamba, con la scritta: "Non c'è estate senza un bacio". Un riferimento leggero alla vicenda Rubiales, ma al contempo un hashtag molto in voga tra i giovani della movida ibizenca. Infatti, le ragazze sono andate a bere al 'Beso Beach Ibiza', un locale di moda a Las Salinas, una delle spiagge più belle dell'isola.

