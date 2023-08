Mondiali femminili, lo spagnolo Rubiales bacia calciatrice: è polemica

Polemiche per le immagini riprese durante la cerimonia di premiazione della Nazionale iberica. Jennifer Hermoso alle compagne nello spogliatoio: "Non mi è piaciuto". Poi la precisazione in un comunicato

Sta facendo discutere in Spagna il gesto del presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales, immortalato dalle telecamere mentre bacia sulla bocca la calciatrice Jennifer Hermoso, durante la consegna delle medaglie per la vittoria dei Mondiali femminili da parte della selezione spagnola .

Il commento di Hermoso con le compagne di squadre

Nelle immagini, diventate in breve tempo virali sui social network, si vede Rubiales abbracciare la calciatrice spagnola e lasciarsi andare a un bacio evidentemente non consensuale. La stessa Hermoso, in una diretta video trasmessa dallo spogliatoio durante i festeggiamenti, è tornato sull'episodio parlandone con le compagne e dicendo "non mi è piaciuto".

La nota diffusa attraverso la federazione spagnola

In un altro video, pubblicato dopo la vittoria, si vede Rubiales nello spogliatoio che dice alla giocatrici della Nazionale che la federazione pagherà a tutte un viaggio a Ibiza come premio per la vittoria e che lì sposerà Hermoso. Nella serata di domenica, comunque, Hermoso ha ripreso quanto successo in una dichiarazione fornita dalla federazione alla stampa spagnola. Ha spiegato che il bacio di Rubiales è stato "un gesto di amicizia e gratitudine", "un gesto reciproco totalmente spontaneo, dovuto all’immensa gioia di vincere un Mondiale".