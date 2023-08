Neymar già infortunato in Arabia Saudita, debutto rimandato

Neymar, presentato da poco, in pompa magna, dal suo nuovo club Al-Hilal, è arrivato in Arabia Saudita lcon un leggero infortunio e non sarà in grado di allenarsi. Lo ha riferito l'allenatore del club Jorge Jesus, stupito allo stesso tempo per la convocazione del giocatore con la nazionale del Brasile. Il debuto del giocatore 31enne, che ha lasciato il Paris Saint-Germain, potrebbe slittare dunque a metà settembre, ha fatto sapere il tecnico. Anche se, ad oggi, non ci sono certezze.

Le parole dell'allenatore Jorge Jesus

"È arrivato con un piccolo infortunio e non potrà ancora allenarsi con la squadra. Non so quando sarà abbastanza in forma per giocare", ha detto il coach portoghese ieri, in conferenza stampa, parlando del calciatore brasiliano. "La sua assenza non sarà però determinante, ma non so perché -commenta il tecnico - lo hanno convocato in nazionale". La Seleçao giocherà contro la Bolivia l'8 settembre, per le qualificazioni in vista della Coppa del mondo 2026, in casa. "Non può giocare per la Seleçao. È infortunato. Penso che non dovrebbe nemmeno andare in Brasile", ha ribadito Jesus. "Deve riprendersi da un problema muscolare per iniziare a giocare". Intanto, ecco la comunicazione arrivata dalla federazione brasiliana. "Il dipartimento medico della selezione calcistica maschile brasiliana ha monitorato lo stato di salute di Neymar per diversi giorni".