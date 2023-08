Spagna, anche la calciatrice Hermoso e chiede sanzioni per Rubiales

Dopo il bacio del presidente della Federcalcio iberica, la giocatrice ha diffuso una nota in cui annuncia: "Io e il mio sindacato stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni inaccettabili". Intanto spunta sui social un video dell'allenatore della Spagna Vilda che tocca il seno alla sua assistente

La calciatrice spagnola Jenni Hermoso rompe il silenzio e anche lei chiede sanzioni ai danni del presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales, da giorni al centro della bufera per il bacio in bocca alla giocatrice. "Io e il mio sindacato delle giocatrici - afferma la campionessa in una nota - stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili". Quindi chiede al Consiglio Superiore dello Sport di agire per porre fine ai comportamenti che violano la dignità delle donne.

Lega calcio femminile chiede le dimissioni di Rubiales

La Lega spagnola di calcio femminile professionistico ha chiesto le dimissioni di Rubiales. "La Lega Calcio Professionistica Femminile - si legge in una nota diffusa sui social - ha presentato un'istanza al Presidente del Consiglio Superiore dello Sport dopo il comportamento molto grave del Presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, nella finale della Mondiale femminile e ne chiede il licenziamento".

Rischia fino a 15 anni di squalifica



Dopo le accuse, sono fioccate le denunce sulla testa di Rubiales che potrebbe rischiare dai 2 ai 15 anni di squalifica. Si tratta di pene amministrative e non penali, visto che la campionessa del mondo Hermoso ha deciso di non sporgere denuncia. Intanto venerdì la Federcalcio spagnola ha convocato d'urgenza una assemblea straordinaria proprio per valutare l'intera vicenda, e tanti osservatori prevedono che in quella occasione ci sarà la sua destituzione, nel caso in cui non volesse dimettersi autonomamente.