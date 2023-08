Rubiales non arretra sul bacio a Hermoso: "Non mi dimetto, mi difendo"

"Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino alla fine. E spero che si compia la legge e siccome non c'è niente non mi aspetto niente di male". Lo afferma Luis Rubiales, aprendo l'assemblea della Federcalcio spagnola e smentendo così le indiscrezioni del quotidiano spagnolo El Pais che avevano anticipato che avrebbe lasciato la carica di presidente.

Annuncia azioni legali



Il numero 1 della Federcalcio spagnola annuncia che si batterà sino alla fine per difendersi dalle accuse di abusi sessuali, in seguito al bacio in bocca alla campionessa del mondo Jenni Hermoso, dopo il quale la Fifa ha aperto un procedimento disciplinare. Ha chiesto scusa, tuttavia non solo non ha fatto un passo indietro, ma annuncia azioni legali, addirittura citando alcune ministre: "La ministra Montero e la ministra Belarra - ha detto - hanno parlato di violenza sessuale. Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza. Ora intendo portarle il caso in Tribunale". Quindi ha offerto la sua versione dell'ormai celebre bacio, dicendo che era "condiviso" dalla giocatrice: "Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene".