Spagna, bufera su Rubiales dopo il bacio: chieste le sue dimissioni

"Sicuramente mi sono sbagliato. Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate devo scusarmi, non c'è altra opzione. Starò più attento". Sono le parole con cui Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola, in un video registrato a Sidney, cerca di salvarsi dalla bufera politica e mediatica in cui s'era cacciato per aver baciato in bocca la calciatrice Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione del mondiale. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, provocando grande sconcerto ovunque, ma soprattutto a Madrid, dove contro il capo del calcio iberico si sono espressi anche diversi ministri. L'accusa è di aver agito in modo violento e sessista.

Podemos: "Non può restare impunito"



Irene Montero, ministra dell'uguaglianza di Podemos, è stata la prima ad attaccarlo: "Non diamo per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa 'che accade'. È una forma di violenza sessuale che le donne subiscono quotidianamente e fino ad ora invisibile". Durissima anche Sumar che ha chiesto subito le sue dimissioni: "L'immagine che ha mostrato al mondo è quella di un maschilismo ripugnante. Non può restare impunito", afferma un suo eurodeputato. Anche la ministra del Lavoro ad interim spagnola, Yolanda Diaz, pretende la rimozione del dirigente: "Chiediamo che si attivino i protocolli della federazione sportiva, si deve dimettere". Sulla vicenda è intevenuto anche il ministro dello Sport e della Cultura, il socialista Miquel Iceta, che per primo ha preteso le sue scuse.

Il dietrofront della calciatrice: "Gesto di affetto"



Per quanto riguarda la giocatrice, a caldo, dopo la partita, sui social, aveva ammesso che quel gesto non le era piaciuto. Poi però, in una nota diffusa dalla Federazione, lei stessa aveva placato le polemiche chiedendo di non farne un caso: "E' stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale. Io e il presidente - ha concluso Hermoso - abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato ottimo e quello è stato un naturale gesto di affetto e gratitudine".