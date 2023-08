Donald Trump si costituirà ad Atlanta "per essere arrestato"

Donald Trump si costituirà domani per la sua quarta incriminazione , quella per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Ma già emergono le prime crepe tra lui e gli altri 18 imputati: l'ex presidente del partito repubblicano della Georgia, David Shafer, ha affermato in un atto giudiziario che lui e la delegazione di suoi falsi elettori "agirono su ordine del presidente in carica e di altri dirigenti federali".

L'appuntamento di domani

Per Trump domani l'appuntamento con la giustizia sarà diverso e più imbarazzante: dovrà presentarsi non in tribunale, ma nel carcere di Rice Street ad Atlanta, famigerato per il suo sovraffollamento, le sue pessime condizioni igienico-sanitarie e la catena di morti misteriose. Inoltre, per la prima volta ha dovuto pagare una cauzione per restare in libertà: 200mila dollari. Non solo. A Trump sono state infine imposte severe misure restrittive: non potrà intimidire testimoni o imputati né potrà comunicare con loro se non attraverso i suoi avvocati.