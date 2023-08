Bardonecchia, la sindaca Chiara Rossetti: "Aiutateci a ripartire"

"Evento avvenuto nel momento clou della stagione"

"Stiamo lavorando per ripristinare la situazione viaria", ha spiegato la prima cittadina. "Faremo la conta dei danni che sarà sicuramente ingente: abbiamo un albergo inagibile oltre ad alcuni condomini privati, stiamo lavorando perché le nostre attività produttive possano ripartire. L'appello che faccio è di aiutarci affinché si riesca il prima possibile a ripristinare lo stato dei luoghi. Purtroppo questo evento è capitato in un brutto momento. Siamo un paese turistico che vive sulle stagioni invernale ed estiva. Avevamo 50mila presenze e abbiamo sfiorato la tragedia. Per cui voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine intervenute tempestivamente". Intanto oggi sarà consentito l'arrivo a Bardonecchia a quanti sono in possesso di prenotazione alberghiera o per il pranzo o la cena di Ferragosto: "Un segno di fiducia dopo le dure ore di questi giorni - ha dichiarato ancora Rossetti - un modo per riaffermare che l'estate a Bardonecchia non è finita". Anche la situazione relativa agli sfollati risulta quasi completamente risolta.