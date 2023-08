Nubifragio a Bardonecchia, Sky TG24 sorvola l'area della frana. Video

Accompagnata sull'elicottero da Andrea Corinaldesi, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Torino, la troupe di Sky TG24 ha visto dall'alto il territorio colpito dal violento nubifragio, dal centro cittadino fino alle zone dove il fiume si è ingrossato rompendo le briglie e facendo arrivare a valle una grossa quantità di acqua e fango. "L'acqua ha "scaricato" lungo il torrente - ha spiegato Corinaldesi -. La fortuna è stata che tutti gli oggetti che sono stati trascinati, tra cui molte macchine, erano tutti vuoti. Non ci sono stati feriti e questa è la cosa più importante. Ci sono stati però ingenti danni: oltre 50 auto sono state trasportate nel letto del fiume. Non ci sono dispersi".

"Necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni a scopo precauzionale"

"La parte che è stata colpita dal fango è solo la parte bassa della città. I ponti fortunatamente sono tutti agibili. Sembrano tutti in ottimo stato, sono soltanto stati sommersi dall'acqua che in quel momento è arrivata forte", ha affermato Corinaldesi aggiungendo poi che "la quantità d'acqua caduta ieri ha fatto sì che arrivasse questa grossa colata di fango. Per fortuna il centro di Bardonecchia non è stato colpito, ma poi la colata ha "sfogato" a valle rendendo necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni, ma solo a scopo precauzionale"