Nubifragio a Bardonecchia, esonda il torrente Merdovine

Cronaca

Lunedì e martedì saranno due giornate caratterizzate da bel tempo praticamente ovunque in Italia, con l’afa che si farà sentire soprattutto al Centro-Nord. Previsto invece qualche sporadico temporale nell’arco alpino. Ferragosto (e la sua vigilia) sono condizionate dall’arrivo dell'anticiclone africano ribattezzato Nerone. Sul fronte delle temperature, in settimana si arriverà a toccare punte di 40-42 gradi

NERONE - La settimana ferragostana sarà segnata dal grande caldo per l'arrivo da lunedì dell'anticiclone africano ribattezzato Nerone, che per contrasti con masse d’aria potrebbe anche scatenare qualche temporale di calore fino a giovedì. Sul fronte delle temperature, in settimana si arriverà a toccare punte di 40-42 gradi