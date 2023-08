Meteo, le previsioni per il 14 e 15 agosto. Ferragosto caldo e afoso

2/10 ©IPA/Fotogramma

NERONE - La settimana ferragostana sarà segnata dal grande caldo per l'arrivo da lunedì dell'anticiclone africano ribattezzato Nerone, che per contrasti con masse d’aria potrebbe anche scatenare qualche temporale di calore fino a giovedì. Sul fronte delle temperature, in settimana si arriverà a toccare punte di 40-42 gradi

Ferragosto, esodo con traffico da bollino nero e ondate di calore