Frana Bardonecchia, ministro Piantedosi: "Nostra vicinanza è doverosa"

"Saremo sempre vicini a Bardonecchia, anche tramite gli uffici dello Stato sul territorio". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, parlando della frana e dell'ondata di fango, detriti e acqua portata dalla piena improvvisa del torrente Frejus che hanno colpito il Comune in provincia di Torino. In collegamento video dalla Sala Crisi del Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale con la sindaca Chiara Rossetti, il ministro ha spiegato che "faremo tutto il necessario garantendo il massimo supporto. Il ministero sarà sempre al vostro fianco".

Durante il videocollegamento il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, ha riferito che il commissariato di Bardonecchia, rimasto gravemente danneggiato, potrebbe tornare parzialmente operativo giù domani. Parlando dal Palazzo delle feste di Bardonecchia, dove è stato allestito il centro operativo interforze, Ciarambino ha ricordato i danni alla parte bassa dell'edificio, attualmente senza energia elettrica, e con tutte le auto di servizio sommerse dal fango nel garage. Una trentina di poliziotti è ospitata negli alberghi cittadini in attesa di rientrare negli alloggi ai piani alti del commissariato. Ciarambino ha sottolineato che "le volanti sono comunque operative. Contiamo già da domani di ridare operatività al primo piano del commissariato per fare ripartire l'attività degli uffici operativi e di polizia amministrativa", ha spiegato Ciarambino.

Sindaca Rossetti: "Tragedia sfiorata"

Da Bardonecchia ha parlato anche la sindaca Chiara Rossetti affermando che "l'evento imprevedibile è capitato in un momento clou dell'estate. Siamo in un momento clou della stagione, Bardonecchia è un paese turistico e in questo periodo abbiamo 50mila presenze". Secondo la prima cittadina "è stata sfiorata la tragedia e ringrazio tutte le forze dell'ordine intervenute tempestivamente. Il più grande risultato è stato non avere avuto feriti e morti, chi ha visto cosa stava succedendo immaginava una tragedia immane. Ora lavoriamo su due fronti: ripristinare la viabilità e fare in modo che tutte attività produttive riprendano al più presto".