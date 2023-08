Giorgia Meloni, vacanze con la famiglia a Ceglie, in Puglia

La premier sta trascorrendo qualche giorno di ferie insieme al compagno e alla figlia in Valle d’Itria, accompagnata anche dalla sorella Arianna e dal marito, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Pochi appuntamenti pubblici e massima attenzione rivolta alle questioni locali, nazionali e anche alla preparazione del G7, che si svolgerà nella regione a metà del prossimo anno ascolta articolo

Prima toccata e fuga in Valle d’Itria per Giorgia Meloni: la premier si è concessa qualche giorno di vacanza in Puglia, dove proseguirà le sue ferie insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra, una volta concluso l’incontro di oggi a Roma con le opposizioni sul salario minimo. La location scelta sembra essere una masseria di Ceglie Messapica, piuttosto sobria e riservata, dalla quale la premier si è già mossa nei giorni scorsi per un breve sosta a Polignano a Mare, dove ha partecipato ad una "panzerottata" tra amici. Ad accompagnare la coppia Meloni-Giambruno ci sono anche la sorella della premier, Arianna, insieme al marito, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e si affacceranno anche i volti di Fratelli d’Italia e del governo di casa da queste parti, come i leccesi Raffaele Fitto e Alfredo Mantovano, il barese Marcello Gemmato e anche Guido Crosetto, che va spesso a villeggiare a Ostuni.

I dossier politici e il G7 Tante le questioni politiche che faranno inevitabilmente capolino durante le vacanze della premier, sia nazionali che anche locali, visto che si registra ancora una situazione di impasse sui candidati sindaci del centrodestra di Bari e Lecce, città al voto il prossimo anno. Massima attenzione da parte della premier verrà poi riservata alla preparazione del prossimo G7, che verrà ospitato proprio in Valle d’Itria il prossimo giugno: si attende soltanto l’annuncio ufficiale ma già alcune settimane fa la premier aveva voluto constatare di persona le strutture della zona e non è da escludere che in questi giorni non vengano effettuati ulteriori sopralluoghi. “Certamente il G7 si svolgerà in un’area facilmente raggiungibile dai due aeroporti ed anche da Grottaglie. Direi di non concentrarci con l'attenzione soltanto sul luogo fisico dove vi saranno i 7 grandi, ma su tutto il territorio a sud di Bari, perché arriveranno complessivamente 5mila persone, ed ovviamente non possono stare solo in un luogo. Sarà mobilitato il sistema accoglienza e alberghiero della parte tra Bari e Brindisi”, aveva dichiarato il sottosegretario Alfredo Mantovano lo scorso luglio. leggi anche Salario minimo, oggi il tavolo tra Governo e opposizioni

Gli appuntamenti in regione Rispetto al passato è improbabile che l’agenda della premier abbia tante sortite pubbliche. Sebbene quest’anno sia già stata in Puglia, ospite della tenuta di Bruno Vespa, l’anno scorso gli appuntamenti furono decisamente più numerosi, tra soggiorni in Salento, appuntamenti in masseria ma anche il comizio elettorale a Bari e l’intervista alla rassegna “La piazza” a Ceglie. Un appuntamento, quest’ultimo, a cui quest’anno non prenderà parte (ma sarà comunque presente un’ampia fetta della compagine governativa, a partire da Tajani e Salvini) mentre sarà regolarmente presente a Bari il prossimo 9 settembre, per l’inaugurazione della Fiera del Levante, dove terrà un discorso che potrebbe raccontare molto del prossimo futuro sia della regione che del governo. leggi anche G7 2024, l'annuncio di Meloni: "Sarà in Puglia"