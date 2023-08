Ragazzo investito a Negrar, spedizione punitiva contro casa indagato

L'incidente

Al momento dell'impatto il minorenne stava camminando da solo in via San Vito, un'arteria che attraversa Negrar. Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, il ragazzino è morto poche ore dopo. Secondo i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Verona, "poteva essere salvato se fosse stato soccorso" dopo l'incidente. Dopo l'incidente l'uomo ha dichiarato di non essere "scappato: io quel ragazzino non l'ho proprio visto".