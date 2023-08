Incidente in Valpolicella, 13enne muore investito da un'auto pirata

Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, il ragazzino è morto poche ore dopo l'arrivo in ospedale

Un ragazzo di 13 anni è morto, in provincia di Verona, travolto da un'auto che dopo l'incidente si è data alla fuga. E' successo poco prima della mezzanotte di ieri, a San Vito di Negrar, in Valpolicella. Dalle prime informazioni, al momento dell'impatto il minorenne stava camminando in via San Vito, un'arteria che attraversa in senso lungitudinale il paese collinare. Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, il 13enne (avrebbe compiuto 14 anni a settembre) è morto poche ore dopo.