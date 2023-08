Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista, ignobili depistaggi"

"L'Italia ha saputo respingere gli eversori assassini, i loro complici, i cinici registi occulti che coltivavano il disegno di far crescere tensione e paura. E' servita la mobilitazione dell'opinione pubblica. E' servito l'impegno delle istituzioni. La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi, cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato". Lo scrive in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'anniversario della strage di Bologna.

Associazione vittime: "Dal governo vogliamo parole chiare"

"Come fate a dire che la strage è di destra quando tutti i vari partiti di governo hanno firmato una richiesta di una commissione per vedere l'interessamento estero sulle stragi?" Così il presidente dell'associazione delle vittime della Strage del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi, intervenendo nel cortile di Palazzo D'Accursio e rivolgendosi al ministro Matteo Piantedosi, presente alla cerimonia. "Cercate di mettervi d'accordo come governo. Quando noi siamo qua, vogliamo parole chiare, la smettano di fare cose che non hanno niente a che fare con la verità, i processi vengano fatti nei tribunali", aggiunge. "Il ministro Nordio, dicendo cose false in parlamento, ha cercato di salvare il terrorista Cavallini da una situazione messa male", prosegue Bolognesi riferendosi alla norma sui giudici over 65 in Corte di assise. Nordio, ribadisce Bolognesi, "ha detto balle in parlamento. Questo parlamento e questo governo devono dire una cosa su queste bugie", ha detto alla presenza del ministro Matteo Piantedosi. "I rischi che abbiamo corso sono stati pesantissimi, rischiavamo di far perdere anni di lavoro giudiziario" e "di dare una mano ai terroristi che hanno causato la strage di Bologna".

La polemica con il ministro Nordio

Fischi sono partiti dalla piazza della stazione di Bologna quando il presidente dell'associazione delle vittime della Strage del 2 agosto ha citato il ministro della Giustizia. Secondo Bolognesi Nordio "in Parlamento ha fornito un assist ai terroristi", ha spiegato ieri. "Gli avvocati del terrorista neofascista Cavallini hanno chiesto l'annullamento della condanna di primo grado sostenendo che quattro giudici popolari avevano superato il limite dei 65 anni, previsto dalla legge. E si basavano su due precedenti in Sicilia - ha sottolineato Bolognesi -. Noi abbiamo ribattuto che la legge prevede il limite di età al momento della nomina, non alla fine del processo". "La vicenda è passata inosservata. E non è stata stigmatizzata in Parlamento, incredibilmente", ha continuato. Nordio, "rispondendo a un question time in Parlamento, ha detto che esiste una sentenza delle sezioni unite della Cassazione favorevole alla tesi Cavallini, e questo è falso. Ma nessuno ha protestato. Nemmeno quando la Cassazione ha confermato la nostra tesi", precisa.

Il ministro ha replicato a Bolognesi su La Stampa: "Ho voluto inserire già nel primo pacchetto di riforme approvato dal Consiglio dei ministri a giugno una norma, per evitare che potessero essere annullate sentenze per gravissimi reati, come avvenuto in due casi in Italia. È stato cosi chiarito che il requisito dei 65 anni, come età massima per i giudici popolari delle Corti d'Assise, deve sussistere soltanto al momento della nomina".

La legge a favore delle vittime del terrorismo

"Oggi - prosegue Bolognesi - viene presentata in Parlamento una legge per sistemare in via definitiva la 206 del 2004, le norme a favore delle vittime del terrorismo. Una legge che non ha mai funzionato fino in fondo. Sono passati 19 anni, con governi di tutti i tipi. E' sottoscritta da tutti i partiti e costa circa 10 milioni, non è una cifra folle. Come si fa a non far approvare in maniera celere una legge di questo tipo? Si fa in modo che anziché 10 milioni venga a costare 50-100, si allarga la platea, si mettono anche altre vittime, così si fa un grande pastone e non si approva niente", sostiene. "Il presidente del gruppo di Fdi Foti ha presentato una legge per allargare i benefici anche alle vittime del dovere", sottolinea.