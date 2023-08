Strage di Bologna, Nordio: attentato di matrice fascita, ferita aperta

"La strage alla stazione di Bologna è una ferita aperta per tutto il Paese e solo una verità senza zone d'ombra può portare ad un'autentica giustizia". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione del quarantatreesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna che costò la vita a 85 persone. "In sede giudiziaria, ha aggiunto il ministro, è stata accertata la matrice neofascista della strage e ulteriori passi sono stati compiuti per ottemperare - come ebbe a ricordare il capo dello Stato - alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere".