A Tramonti di Sotto (Pordenone), lungo la strada regionale 522, si è verificato il distacco di una frana, con caduta massi sulla carreggiata. Un sasso è finito su un'automobile in transito: il conducente, un uomo di 30 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario e trattato sul posto per uno stato di choc dovuto allo spavento. L'auto è rimasta seriamente danneggiata