Usa, alluvione e inondazioni nello Stato di New York: morta una donna

Travolta da un’inondazione improvvisa. Una donna è morta mentre cercava di uscire di casa con il suo cane nella Hudson Valley. Le forti piogge hanno causato allagamenti "pericolosi per la vita" nelle ultime ore nello Stato di New York. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua, alberi sradicati, case distrutte, interi centri abitati isolati. Ingenti i danni in diverse contee. Il governatore Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza.