A metà mattinata, nel capoluogo lombardo si è scatenata un’ondata di violenti temporali: è caduta anche grandine. La pioggia è durata circa un’ora, nella prima mattinata di saldi in città. Paura per Seveso e Lambro, per cui c’era il rischio esondazione, poi rientrato. Il livello di uno dei due fiumi è salito di 210 cm in 50 minuti