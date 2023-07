Meteo, temporali fino a giovedì: nel weekend torna il caldo africano

Le previsioni di mercoledì 5 luglio

Al Nord al mattino locali piogge sul Triveneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove. In serata instabilità in movimento verso la Pianura Padana con acquazzoni e temporali sparsi. Al Centro tempo buono al mattino con temporali nella seconda parte della giornata in Appennino. Piogge in sconfinamento sull’area adriatica. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata residue piogge sulla Basilicata.