Ultimi rovesci e temporali sulle regioni settentrionali in estensione a Marche e Umbria. Nel fine settimana le piogge e le temperature gradevoli saranno un ricordo. E’ in arrivo l’anticiclone africano che porterà già sabato e domenica 37 gradi a Roma e Firenze e fino a 40 gradi al Sud. La prossima settimana caldo in costante aumento con picchi eccezionali in Sardegna e punte di 47 gradi