Meteo Spagna, violenta alluvione a Saragozza: automobilisti bloccati

Violenta alluvione nella regione della Spagna nord-orientale. Una bomba d’acqua a Saragozza, capoluogo dell’Aragona, ha messo in ginocchio un’intera città. Nonostante la forte pioggia, fortunatamente non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti. Strade come fiumi in piena, automobilisti intrappolati. Numerose le chiamate di soccorso. “Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato” ha commentato la sindaca Natalia Chueca.