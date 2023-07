Maltempo in Olanda, surfisti in difficoltà nella tempesta

Cinema

Decine di film e documentari hanno celebrato quello che è uno degli 'sport ufficiali' dell'estate: ecco le pellicole dedicate all'amore per la tavola e per le onde perfette

Ad avere i soldi e il tempo necessari, si potrebbe inseguire la bella stagione in giro per il mondo, in modo da vivere una vera e propria "estate infinita" a base di spiagge e surf: da qui il titolo di Endless Summer , uno dei più "antichi" e dei più importanti documentari dedicati a questo sport, girato da Bruce Brown, che segue due surfisti fra Australia, Ghana, Sudafrica e Hawaii (giusto per citare alcune delle location da sogno)

Tra onde e psichedelia, Morning of the Earth, surf movie del 1972 diretto da Alby Falzon e David Elfick, racconta il surf non tanto come sport, ma come vera e propria filosofia e come stile di vita