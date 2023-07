Maltempo al Nord, temporali e grandinate: disagi a Malpensa

Dalla serata del 12 luglio un’ondata di maltempo si è abbattuta su alcune zone del Settentrione. Temporali soprattutto a Milano, nel Varesotto, nel Bresciano e in provincia di Novara. All’aeroporto di Malpensa alcuni voli sono stati dirottati su altri scali

Un’ondata di maltempo si è abbattuta su alcune zone del Nord Italia dalla serata del 12 luglio. Temporali soprattutto a Milano, nel Varesotto, nel Bresciano e in provincia di Novara. Disagi all’aeroporto di Malpensa ( IL METEO ).

Grandine nel Bresciano

Allerta meteo fino alle 8 di domani anche nel Bresciano. Secondo quanto riportato dai giornali locali, forti raffiche di vento, grandine e pioggia si stanno abbattendo soprattutto in Valtrompia, Valcamonica, Sebino e Franciacorta. A Breno, in Valcamonica, auto e campi sono stati colpiti da chicchi di grandine grandi come palline da golf.

Nubifragio a Novara

Nella notte, un violento nubifragio ha investito la provincia di Novara. Particolarmente colpita la zona nord, dal borgomanerese alle colline del Vergante. Numerosi i disagi, con allagamenti e alberi sradicati tra Fontaneto, Borgomanero, Cureggio, Bogogno e Veruno. Nella stessa zona, e fino alla bassa Valsesia, si sono registrate anche consistenti grandinate con chicchi di grosse dimensioni. Sul capoluogo i fenomeni sono stati più contenuti.