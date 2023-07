Meteo, giovedì e venerdì “bollino rosso” in 10 città

Salute e Benessere

Si tratta di una serie di indicazioni che fanno parte della campagna #effettoterra. Tra le principali uscire solo nelle ore più fresche del giorno e se possibile frequentare parchi e zone alberate. E poi la possibilità di consultare il meteo prima di mettersi in viaggio

Per difendersi dall'ondata di caldo in corso sull'Italia, la Croce rossa italiana mette online un decalogo con le regole di base per affrontarla. Una serie di consigli che fanno parte della campagna #effettoterra