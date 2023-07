Firenze, un mese fa la scomparsa di Kata dall’Astor: cosa sappiamo

La bimba peruviana di 5 anni è sparita nel pomeriggio del 10 giugno dallo stabile occupato in cui viveva con la madre e il fratello. L’ultima traccia di lei è un video che la riprende per l’ultima volta nel cortile. La Procura continua le indagini per sequestro a scopo di estorsione: una delle ipotesi finora più accreditate è che la sparizione possa essere collegata al racket degli alloggi ascolta articolo

Era il 10 giugno, esattamente un mese fa, quando Kataleya Alvarez spariva nel nulla dall’ex hotel Astor di Firenze, lo stabile occupato dove la bambina peruviana di cinque anni viveva con la madre e il fratello. La Procura continua le indagini per sequestro a scopo di estorsione: una delle ipotesi finora più accreditate è che la sua sparizione possa essere collegata al racket degli alloggi, ma non viene del tutto esclusa la pista della pedofilia. Di certo al momento sembra continuare a esserci solo il video che la riprende per l'ultima volta nell'ex albergo, alle 15:12 quando sale da sola le scale interne al cortile fino al terzo piano e successivamente, alle 15:13, quando torna giù, sempre da sola. Poi scompare.

La scomparsa Kataleya scompare verso le 15:00 di sabato 10 giugno dall’ex hotel Astor di via Maragliano. Quando la madre torna, poco dopo, dal lavoro, non la trova: chiede di lei, anche al fratello, ma nessuno sa niente. Una donna di un alloggio vicino le parla di un bisticcio tra bambine, con sua figlia che piangendo è tornata in casa. Ma di Kataleya non ha altre notizie, pensava fosse con lo zio. La bambina invece sarebbe rimasta da sola in cortile ed è scomparsa nel giro di pochi minuti. Una telecamera pubblica puntata su via Boccherini, lato nord dell'ex hotel, la mostra mentre esce da sola dal cancello della corte e poi vi rientra. vedi anche Kata, le immagini della sorveglianza prima della scomparsa. VIDEO

Le ricerche e le perquisizioni Una volta lanciato l’allarme, partono ricerche e perquisizioni a tappeto sia in città che nell’ex hotel Astor. La bambina, viene ricostruito, potrebbe essere uscita dal cancellino su via Boccherini, quello da cui passano gli occupanti. Ma un'altra possibilità, difficile per un bambino se non viene aiutato da un'altra persona a scavalcare, è un cancelletto da cui si accede al condominio accanto all'ex albergo. Nel frattempo i carabinieri scartano segnalazioni e piste infondate, fra cui una telefonata - attribuita a un mitomane - ricevuta sul cellulare di un'amica della madre in cui qualcuno diceva: "Ho io tua figlia". Nei giorni immediatamente successivi alla sparizione della figlia la madre di Kata fa il nome di un sospetto, ma il generale dei carabinieri Gabriele Vitagliano spiega che "lo ha fatto sulla base di una valutazione di buonsenso ipotizzando che la sparizione della figlia potesse essere collegata a litigi dentro l'ex albergo. È una pista che stiamo seguendo ma non ci sono né un nome né elementi di riscontro". leggi anche Bambina scomparsa a Firenze, Procura indaga per sequestro di persona

Il condominio confinante Il 13 giugno, dopo che i magistrati hanno ascoltato il fratello di otto anni di Kata, scatta una maxi ispezione nel condominio confinante con l'ex hotel Astor, al civico 34 di via Boccherini. Si parla anche di un "passaggio segreto" tra l'ex albergo e il cortile del condominio vicino, un gioco attraverso il confine delle due proprietà, tramite un cancelletto verde. I carabinieri setacciano appartamenti, garage, scantinati. I vigili del fuoco sfondano una porta, aprono e perlustrano i pozzi neri, alzano le saracinesche dei box e verificano ogni angolo. Muri di giardini e locali sprangati sembrano non far comunicare i due edifici, ma passaggi interni e segreti, sostengono gli abitanti, rendono possibile tagliare l'isolato dall'interno senza camminare in strada e raggiungere via Monteverdi, una strada traversa. Un labirinto che avrebbe potuto permettere di portare via Kata senza essere visti. leggi anche Bimba scomparsa a Firenze, anche i droni per cercare Kata

Lo sgombero dell’ex hotel Astor Il 17 giugno le forze dell’ordine sgomberano l’ex hotel Astor. La famiglia di Kata, compreso il padre che nel frattempo è uscito dal carcere, è già stata spostata in un altro alloggio. Nel giro di nove ore vengono fatte uscire circa 110 persone, tra cui una trentina di minori, e il palazzo viene posto sotto sequestro preventivo. Il giorno successivo scatta la maxi ispezione dell’albergo ormai vuoto: vengono esaminati tombini, anfratti, cunicoli, tubazioni, pozzetti e un sottotetto, anche normalmente non accessibili. Controllato anche il vano delle fondamenta del palazzo. Ma di Kata ancora nessuna traccia. L’ultima fase è l’esame delle fosse biologiche tramite telecamere ma, dopo due giorni, si conclude ancora che della bambina non c’è traccia. leggi anche Firenze, bimba scomparsa: in hotel trovati cellulare e vano nascosto

I cortei per Kata e i genitori Nel frattempo, ogni sera, un corteo sfila tutte le sere nel quartiere di San Jacopino per chiedere la liberazione di Kata. I genitori della bambina vengono più volte ascoltati dagli inquirenti: tutti gli atti, testimonianze in primis, vengono secretati. Il 21 giugno, la Procura di Firenze decide di acquisire le immagini di tutte le telecamere della città, circa 1.500, in particolare in relazione al 10 e 11 giugno. Viene anche stabilito un test del dna per tutte le persone che al momento della scomparsa di Kata vivevano all’Astor. leggi anche Bambina scomparsa, Procura esamina tutte le telecamere di Firenze

Le perquisizioni in una ditta e in alcuni garage Il 29 giugno scattano nuove perquisizioni nei locali di una ditta e in alcuni garage adiacenti al cortile dell'ex hotel Astor. Le ricerche vengono disposte dalla Procura dopo la visione di una telecamera di sorveglianza della ditta edile che mostra un furgone bianco muoversi a seguito di un rumore simile a quello di un oggetto che cade dall'alto. Nel mezzo si sente il cigolio del cancello, il rombo di un motorino e il sibilo del portellone del furgone che viene aperto e poi chiuso. Tutto avviene alle 15:29 del 10 giugno, all'incirca nello stesso lasso di tempo in cui è scomparsa Kata. Viene esaminato anche il furgone dei titolari della ditta, ma non viene trovato nessun elemento riconducibile alla bambina. leggi anche Bambina scomparsa a Firenze, nuove perquisizioni in corso

Il presidio a Firenze Negli ultimi giorni i genitori di Kata sono stati chiamati per visionare alcuni video tratti dalle telecamere di sorveglianza installate in città, mentre i carabinieri continuano ad ascoltare gli ex occupanti dell'ex hotel Astor. Per la serata del 10 luglio, a un mese dalla scomparsa della bambina, l’associazione Penelope ha organizzato un presidio "per far cadere il muro di indifferenza e omertà che avvolge la scomparsa di Kata". "Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberate Kata o fateci sapere se è ancora viva", è l’ultimo appello lanciato dalla madre. leggi anche Firenze, bimba scomparsa. Consulente genitori: “È stata sequestrata”