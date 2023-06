Kata, pm hanno sentito il fratellino. Scatta maxi perquisizione

Nel pomeriggio del 13 giugno, nello stabile al civico 34 di via Boccherini, adiacente all’ex hotel Astor dove il 10 giugno è scomparsa la bimba, i carabinieri con i vigili del fuoco si sono fatti aprire tutti gli appartamenti, ispezionando anche cantine e garage. Ma nulla. Intanto un testimone è sicuro: “Ho visto un uomo portarla via"

Si prova ad accelerare nelle ricerche per trovare Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze da sabato . Ieri è scattata una maxi perquisizione in un condominio, dopo che i Pm hanno sentito il fratellino di 8 anni e lo zio della bimba. Intanto, come scrive anche Il Messaggero, un testimone è sicuro: “Ho visto un uomo portare via Kata e dirigersi nel palazzo accanto”. Proprio da questo dettaglio sarebbe partita la maxi perquisizione, nel pomeriggio del 13 giugno, nello stabile al civico 34 di via Boccherini, adiacente all’ex hotel Astor dove il 10 giugno è scomparsa Kataleya. I carabinieri con i vigili del fuoco si sono fatti aprire tutti gli appartamenti, ispezionando anche cantine e garage. Ma nulla: di Kata nessuna traccia.

Il sopralluogo e gli interrogatori

Già la mattina, i magistrati Christine von Borries e Giuseppe Ledda erano stati nell'ex albergo per un sopralluogo di un'ora e mezza e quindi erano tornati in procura per l'interrogatorio protetto del fratellino, con cui sono state ricostruite le attività, i giochi, le abitudini dei tanti bambini dentro l'Astor. Una è il 'passaggio segreto' tra l'ex albergo e il cortile del condominio vicino, un gioco attraverso il confine delle due proprietà, tramite un cancellino verde. Secondo i genitori i bambini non ci andavano, anche per la presenza - sono i racconti - di un occupante di cui i piccini hanno paura.

L'ipotesi di sequestro di persona

Si cerca anche di ricostruire un itinerario che forse potrebbe essere stato usato da ipotetici rapitori per portare via Kata senza uscire dal cancello principale che dà sulla strada. Perché la Dda indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, una sorta di rapimento per vendicarsi e ottenere qualcosa.

Scarcerato il padre di Kata

La mamma di Kata, intanto, dopo avere ieri ingerito candeggina, è stata ricoverata in ospedale. Per il papà il giudice ha disposto la scarcerazione. L'uomo si trovava in custodia cautelare nel carcere fiorentino di Sollicciano dopo una condanna in primo grado per furto. Il tribunale ieri sera ha attenuato la misura cautelare, applicandogli l'obbligo di firma.