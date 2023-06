Due lunghi giorni di ispezione nell’ex hotel Astor di Firenze non hanno dato risultati: Kataleya Alvarez Chiclio, la bambina di cinque anni scomparsa ormai undici giorni fa, non è nello stabile occupato in cui viveva. Il suo profilo è stato adesso inserito nel database dell’Interpol: le ricerche si allargano anche fuori dai confini nazionali. E sbuca l’ipotesi che la piccola sia stata portata in Romania, come scrive Il Messaggero. Dove viveva Kata, ha detto la titolare di un negozio di alimentari della zona, “ogni sabato arrivano furgoni diretti in Romania”, su cui vengono caricate le merci che i “tanti romeni che abitano la zona, compresi gli abusivi che abitavano all’Astor” spediscono ai familiari. Ieri, 20 giugno, il generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e consulente dei genitori della bimba, dopo un soprallugo nell’hotel occupato (ora sgomberato per facilitare le indagini) si è detto sicuro di una cosa: “Mi sembra abbastanza scontato che la bambina sia stata sequestrata e portata via". Però ha aggiunto: "Non chiedeteci cosa è successo, se è ancora viva, quale è stato lo scopo del suo rapimento perché nessuno lo può dire e non sarebbe serio fare delle supposizioni su cui non abbiamo elementi". Tutte le ipotesi restano in campo. Intanto la procura di Firenze ha deciso di acquisire tutte le telecamere della città e sottoporle a un massiccio esame delle immagini.