Bimba scomparsa a Firenze, palazzo sgomberato: oggi ispezione tecnici

Ieri circa 140 persone sono state allontanate dall'ex hotel Astor, dove abitava anche la piccola Kata e dove è stata vista l'ultima volta. Previsto in giornata un sopralluogo approfondito dei Carabinieri all'interno della struttura

Si continua a indagare sulla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni di origini peruviane scomparsa a Firenze. È stato sgomberato e messo sotto sequestro l'ex hotel Astor , dove la piccola viveva e dove è stata vista l’ultima volta. Per oggi è previsto un sopralluogo approfondito dei Carabinieri all'interno della struttura, con due tecnici inviati dal Gis: sono specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia.

Lo sgombero dell'ex hotel Astor

Ieri lo sgombero si è concluso nel pomeriggio: lo stabile era occupato dal 19 settembre 2022. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Sono circa 140 le persone fatte uscire e trasferite in strutture di accoglienza individuate dal Comune. Gli accessi all'ex albergo sono stati sigillati dai carabinieri in ordine al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Firenze. Lo sgombero agevolerà il sopralluogo approfondito da parte dei carabinieri previsto proprio per oggi.