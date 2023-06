Bambina scomparsa a Firenze, si cercano tracce del Dna di Kata

Mentre le indagini vanno verso la guerra per bande per il racket degli affitti, i carabinieri hanno prelevato uno spazzolino da denti dal bagno della stanza in cui alloggiava Mia Kataleya Alvarez Chicillo, la bambina scomparsa dall’hotel Astor a Firenze , per prelevare il suo Dna che è stato inserito nella banca dati nazionale. Anche se per adesso non hanno alcun reperto con cui confrontarlo. I genitori della bambina, Katherine Alvarez e Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, sono stati trasferiti in una “località segreta”, analogamente alla famiglia dello zio.

Gli sviluppi nelle indagini

Gli inquirenti hanno ascoltato i genitori di Kataleya negli uffici della procura e i sospetti chiudono il giro di testimonianze raccolte dagli investigatori in questi giorni. Gli inquirenti hanno secretato gli atti. Dopo l’interrogatorio è arrivato il trasferimento in una struttura protetta che fa pensare che qualche elemento che finora non era sul tavolo, sia emerso. L’ipotesi rapimento, a oggi, non ha trovato nessuna conferma. Ogni segnalazione, come l’ultima in Germania, si è rivelata infondata. E la famiglia non ha ricevuto richieste di denaro o rivendicazioni. Mentre forse il prelievo del Dna potrebbe essere stato necessario per un confronto con altri campioni.