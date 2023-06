Firenze, scomparsa bambina di 5 anni: ricerche in corso

Le ricerche con i cani

Alle ricerche partecipano Carabinieri e Vigili del fuoco. Sono arrivate anche le unità cinofile dell'Arma e controlli con i cani sono scattati nello stabile situato all'angolo tra via Maragliano e via Boccherini a Firenze dove vive Kata, diminuitivo di Kataleya. Il cane, lasciato libero, si è poi diretto verso via Monterverdi ed è entrato in un altro palazzo, poco distante, dove sono entrati anche i militari. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Resta da capire, anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile. Per tutta la notte la madre della bambina, che al momento della scomparsa non era nell'abitazione perché impegnata al lavoro, ha seguito lo svolgersi delle ricerche, stando in strada o sulla porta del palazzo insieme ad altre connazionali.