Usa, 15enne scomparsa da 6 anni ritrovata grazie a documentario in tv

Kayla Unbehaun è stata rintracciata in North Carolina sabato scorso grazie alla serie Unsolved Mysteries su Netflix: l'ha trovata una persona che l'ha riconosciuta dopo aver visto la piccola (ora adolescente). "Sono sopraffatto dalla gioia" ha commentato il padre della ragazza tramite il National Center for Missing and Exploited Children

La gioia del padre

"Sono sopraffatto dalla gioia" ha commentato il padre della ragazza tramite il National Center for Missing and Exploited Children, un'organizzazione no-profit che si occupa di bimbi scomparsi. Il mese scorso l’uomo aveva pubblicato una foto elaborata al computer per mostrare come la figlia potesse apparire ora. A gennaio, in occasione del suo 15esimo compleanno, nella pagina Facebook dedicata alla figlia, Bring Kayla Home, le aveva scritto un accorato messaggio: "Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui ti rivedrò, sperando che ogni giorno che mi sveglio sia quel giorno. E potrebbe mai arrivare abbastanza presto. Ti penso ogni giorno sperando e pregando che tu stia bene, felice e che torni presto nella mia vita".