Portogallo, Maddie McCann: trovato santuario in un bacino in Algarve

Emergono nuove inquientanti novità sulla scomparsa di Maddie McCann . Secondo quanto riporta il Mail On Sunday, una coppia britannica ha affermato di aver trovato un santuario improvvisato nel bacino idrico dell'Algarve in Portogallo. Affermano di averlo trovato sette mesi dopo la sparizione di Maddie , avvenuta nel maggio del 2007. ( LE RICERCHE )

La ricostruzione dei fatti

I due hanno anche riferito di aver denunciato la scoperta alla polizia portoghese, ma di non aver mai avuto risposta. Il santuario consisteva in una fila di pietre, un mazzo di gigli bianchi e una fotografia della bimba. La zona è stata controllata dagli inquirenti. La coppia di pensionati, che possiedono una casa per le vacanze proprio vicino al bacino dell'Algarve, ha riferito tutto alle forze dell'ordine dopo che il sospetto Christian Brueckner è stato identificato dalla polizia tedesca nel 2020. Dopo tre giorni di ricerche, si sono conclusi gli scavi. Sulla vicenda c'è il più stretto riserbo.