Portogallo, in Algarve riprendono le ricerche di Maddie McCann

Caso Maddie McCann, dalla scomparsa alle indagini: le tappe. FOTO

La bambina di 3 anni è scomparsa il 3 maggio del 2007 in Portogallo mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Non è stata ancora fatta luce sulla sorte della piccola: l'ultima pista conduce a un uomo tedesco sospettato di aver rapito e ucciso la bimba. Cosa è successo nel corso degli anni

Il caso di Maddie McCann, bambina inglese di 3 anni, scomparsa in Portogallo durante le vacanze con la famiglia, va avanti dal 2007. Della piccola non si sono avute più tracce dal maggio di quell'anno. Tante sono state le piste seguite, i sospettati, i sopralluoghi e le indagini. Di seguito tutte le tappe

Maddie McCann è scomparsa il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in un resort di Praia da Luz, nella regione dell'Algarve, in Portogallo