Morte Maddie McCann, 15 anni dopo incriminato un sospetto in Germania

È il 3 maggio del 2007 quando la piccola britannica Maddie McCann sparisce dalla camera di un residence dell’Algarve, in Portogallo. 15 anni dopo le autorità tedesche, su richiesta della procura portoghese, hanno incriminato il presunto autore del sequestro: il 44enne Christian Brueckner, da tempo in prigione in Germania per traffico di droga e indagato anche per lo stupro di una cittadina statunitense di 72 anni. Il caso è uno dei grandi fallimenti della polizia portoghese che ha aperto più di duemila fascicoli sulla scomparsa della bimba: negli anni sono state eseguite oltre 500 perquisizioni nella zona della scomparsa e si è arrivati a contare quasi 20 sospettati.

I sospetti su Brueckner

"Sebbene la possibilità sia remota, non abbiamo rinunciato alla speranza che Madeleine sia ancora viva e che la troviamo", hanno scritto Kate e Gerry McCann in una nota pubblicata sul sito web a nome della figlia. La bambina aveva tre anni quando fu rapita dalla stanza dove dormiva con i suoi due fratellini gemelli in un complesso turistico a Praia da Luz. I genitori, dopo aver addormentato i figli, erano scesi a cenare nel ristorante nella struttura tornando in camera a turno per controllarli. Nonostante le massicce ricerche Madeleine non è mai stata ritrovata. I sospetti su Brueckner, che all'epoca viveva nella zona di Praia da Luz, hanno guadagnato peso quando è stato estradato dal Portogallo in Germania nel 2017, accusato tra l'altro di un caso di abuso sessuale su minori in Grecia. L'indagine sui suoi movimenti ha mostrato, dalle tracce del suo cellulare, che si trovava vicino al luogo dove villeggiavano i McCann la notte in cui Maddie fu rapita.