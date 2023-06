Scomparsa di Kata, per il padre rapita la bimba sbagliata

Continuano le indagini e le ricerche per capire cosa sia successo a Kata, la bimba di origine peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno. Secondo un'ipotesi del padre della piccola, Miguel Angel Romero Chicclo, chi ha rapito la figlia avrebbe sbagliato bambina: voleva prenderne un'altra. Inoltre il sequestro potrebbe essere maturato nei contrasti fra gruppi rivali che si fronteggiavano nell'occupazione abusiva all'hotel Astor, dove Kata viveva. I dettagli vengono riportati da diversi quotidiani in riferimento alle nuove dichiarazioni fatte ieri dal papà di Kata al pm Christine von Borries per dare un suo contributo alle indagini.