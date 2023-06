Bambina scomparsa a Firenze, prosegue la maxi ispezione nell'ex hotel

I reparti speciali dei carabinieri, tra cui Ros, Gis e Sis, lavorano per cercare di indizi utili a ritrovare Kata. Intanto, il padre della bimba è stato ricevuto in mattinata dal pm Christine von Borries. Miguel Angel Romero Chicclo era accompagnato dai suoi legali, che lo hanno atteso all'esterno. L'uomo ha voluto incontrare di nuovo il magistrato per illustrare ulteriori elementi che secondo lui potrebbero essere utili alle ricerche