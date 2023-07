Testamento Berlusconi, tutti i dettagli dell’eredità

2/7 ©Ansa

Il testo era contenuto in una busta non sigillata, datata “Arcore 19 gennaio 2022”, con la scritta “ai miei figli”, contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quidicina di righe. Silvio Berlusconi, quando ha scritto la lettera stava andando al San Raffaele. "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue", si legge

